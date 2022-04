"Piegādājot Krievijai asiņaino naudu, jūs esat līdzvainīgi kara noziegumos," uzsver Zelenska padomnieks

Oļegs Ustenko uzsver, ka galvenais ir pārliecināt Rietumus, sevišķi Eiropu, atteikties no Krievijas naftas un gāzes un pastiprināt sankcijas pret Kremli. Pēc viņa aplēsēm, Maskava katru dienu saņem aptuveni 1,4 miljardus dolāru no naftas un gāzes pārdošanas. Lielākā daļa naudas nāk no Eiropas.