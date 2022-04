Apelācijas instance atceļ lēmumu par Aļeksejenko atstādināšanu

Tiesā informēja, ka apelācijas instance lēma no pašvaldības par labu Aļeksejenko piedzīt vidējo izpeļņu par darba piespiedu kavējumu laiku.

Arī iepriekš Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa lēma apmierināt no amata atbrīvotā Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta direktora Aļeksejenko prasību atcelt Rīgas pilsētas pašvaldības lēmumu, ar kuru viņš tika atstādināts no amata pienākumiem.

Jau vēstīts, ka Rīgas dome 2021.gada 28.aprīlī atbalstīja Aļeksejenko atbrīvošanu no Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta direktora amata.

Aļeksejenko tika paredzēts atbrīvot no departamenta direktora amata, ja saistībā ar vienu no Rīgas pašvaldības iesniegtajiem prasības pieteikumiem tiesa pieņems spriedumu par darba līguma izbeigšanu. Attiecīgajam spriedumam, lai amatpersonu atbrīvotu no amata, ir arī jāstājas spēkā.