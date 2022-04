Vācu politiķi aicina piemērot sankcijas bijušajam kancleram Šrēderam

Nesen intervijā laikrakstam "The New York Times" Šrēders, kurš bija Vācijas kanclers no 1998.gada līdz 2005.gadam, aizstāvēja Putinu pret apsūdzībām kara noziegumos, paziņojot, ka rīkojumi par civiliedzīvotāju masu slepkavībām Ukrainā, visticamāk, nākuši no zemāka ranga virsniekiem, nevis Putina.