Strauji pieaug malkas cena. Nav zināms, cik tā maksās apkures sezonas sākumā

RaWood Export" valdes loceklis Jānis Slāvietis norādīja, ka tikai tagad sāk izjust to, cik liels īpatsvars apaļkoku kopējā tirgū ienāca no Krievijas, Baltkrievijas, kā arī no Ukrainas. Kā vienu no iespējām nobremzēt straujo cenu lēcienu uzņēmums minēja aizliegumu izvest no valsts neapstrādātu koku.