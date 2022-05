Pēc skolas tavi ceļi veda pāri okeānam - Ņujorkā "The New School for Jazz and Contemporary Music". Vai nebija bail spert tik lielu soli? Ja bija, tad kā pārvarēji šīs bailes?

Visiedvesmojošākais koncerts bija "The Lesson GK" Ņujorkā. Tas bija hip-hop džems, improvizācijas vakars, kurā spēlēja grupa "The Lesson". Grupas sastāvā ir bundzinieks, basists, divi taustiņinstrumentālisti, divi reperi un vokālists. Mūzika bija pilnībā improvizēta, bet skanēja tā, it kā tās būtu sen izlaistas dziesmas ar miljons klausījumiem. Visu koncerta laiku stāvēju ar muti vaļā un nespēju noticēt savām acīm un ausīm. Kopā ar vienu no grupas reperiem Samu Selleru esam sadarbojušies dziesmā "That Morning".