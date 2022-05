VIDEO ⟩ ReTV: Pie vēstniecības Maskavā noticis protests pret Latviju. Iesniegta protesta nota

"Šīs bija nesankcionētas protesta akcijas. 8. maijā piedalījās apmēram 200 jaunieši no organizācijas "Jedinaja Rosija". 9. maijā pie vēstniecības notika jau lielāka akcija. Pēc mūsu aplēsēm - līdz pat pusotram tūkstotim dalībnieku, kuri

Protesta akcijas mērķis, pēc Krievijas medijos rakstītā, bija norādīt uz viņu skatījumā pareizo vēsturi un to, ka liegums Latvijā pulcēties pie okupācijas laika pieminekļa, esot necieņas izrādīšana.

"Nebijām informēti, kas ir pretēji ierastajai praksei. Sagaidām no Krievijas, ka prakse būt informētiem tiks ievērota tāpat kā jebkur citur pasaulē.

"Jau no pirmajām kara dienām stingri aicinām neceļot uz Krieviju, un tos, kuri ir Krievijā - izceļot. Nupat arī esam slēguši savus konsulātus Krievijā. Līdz ar to iespējas sniegt šādu palīdzību kļūst aizvien ierobežotākas. Vērsties var pret jebkuru, kuram ir atšķirīgs viedoklis no Kremļa režīma, tiek pārbaudīti cilvēki ielās, mobilo telefonu saturs," saka Jānis Beķeris.