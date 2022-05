"Azovstaļ" atrodas 600 ievainoto

Vienā no krievu gaisa uzlidojumiem, kad tika bombardēta rūpnīcas teritorija, iegruvusi telpa, kas tika izmantota kā operāciju zāle, un tagad operācijas notiek tajā pašā telpā, kur atrodas pārējie ievainotie.

"Policija" stāsta, ka kopā ar citiem Mariupoles aizstāvjiem viņš ik pa brīdim vāc rūpnīcā atrodamo tehnisko ūdeni un degvielu, lai nogādātu to hospitālī.

Tikmēr tiek ziņots, ka Ukraina ved sarunas par 60 cilvēku evakuēšanu no "Azovstaļ", kamēr krievu iebrucēji turpina rūpnīcu apšaudīt no visa veida ieročiem un bombardēt no gaisa.