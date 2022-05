Uz Latvijas autoceļiem sākti bedru masveida remontdarbi

Bedru masveida remonta darbi uz asfalta seguma autoceļiem tiek sākti, kad ir iestājušies bedru labošanas tehnoloģijām atbilstoši laika apstākļi. Bedru remontdarbi tiek veikti prioritārā secībā atbilstoši autoceļu uzturēšanas klasēm - A, B, C, D, E. Uzturēšanas klases autoceļiem tiek noteiktas, ņemot vērā transporta līdzekļu satiksmes intensitāti, seguma veidu un tehnisko stāvokli. Normatīvie akti nosaka, ka bedru remonts uz A uzturēšanas klases autoceļiem jāveic līdz 1.jūnijam, uz B uzturēšanas klases autoceļiem līdz 15.jūnijam, C un D uzturēšanas klases autoceļiem līdz 1.jūlijam un E uzturēšanas klasei līdz 1.septembrim. Bedres, kuras rodas no jauna, tiek remontētas visa gada garumā.