Slavenības uz oglēm ⟩ Savu iecienītāko vasaras recepti gatavo modernā roka grupa "Indygo"

Pēc Mārtiņa Lejas vārdiem, grupas jaunajā albumā "The Result of Everything" iezīmējas trīs šķautnes. "Ir ietekmes no mūsu bērnības elkiem, neliela daļa no tā, kāds "Indygo" bija agrāk kā progresīvā roka grupa, un daļa no tā, kā redzam sevi nākotnes vīzijā..."