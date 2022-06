Jānis Aišpurs šķiršanos no pirmās sievas nodēvējis par elli

Viņš uzskata, ka varētu būt "viens no miljona" veiksmīgu gadījumu, kad šķiršanās nesāp nevienai no pusēm. "Vairākumam tas tomēr ir sāpīgs process. Var jau gudri teikt, ka "viss notiek uz labu" un "esmu laimīgs šodienā", bet tas brīdis - tā ir elle.

Mūziķis uzsver, ka monētai vienmēr ir divas puses. "No malas pateikt, vai es rīkojos vīrišķīgi vai nevīrišķīgi, pieņemot lēmumu, ka šķiros un aizeju no attiecībām, kur tikko ir piedzimis bērns... Viena monēta - pilnīgi nevīrišķīgi, jo skaidrs, ka meitu mammai uzlieku lielāku atbildību un rūpes. Taču no otras puses - turpināt melot, izlikties..."