Latvijas iedzīvotāju skaits samazinājies līdz 1,876 miljoniem

Vairāk nekā divreiz pieaudzis imigrantu skaits no NVS valstīm - 3100 iebraucēju, kas ir par 1200 jeb 60,5% vairāk nekā 2020.gadā, tajā skaitā 2021.gadā no Krievijas ieradās 1600 un no Baltkrievijas 700 imigrantu. Pērn no Ukrainas ieradās 1400 imigrantu.