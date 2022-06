Zobārsts, kas it kā pārstāv Kremli

Intīmas attiecības ar iespējamo Krievijas spiedzi

Izmeklēšanā noskaidrots, ka šī sieviete pat nav no Krievijas. Drīzāk, tāpat kā zobārsts, viņa ir no Ukrainas. Un tas liek uzdot jautājumu, vai, iespējams, krāpnieciskajos darījumos ar nekustamo īpašumu varētu būt bijusi nozīme arī politiskiem motīviem, vēsta "Der Spiegel".

Investors sākotnēji bijis skeptisks. Lai pārbaudītu pilnvaras, tika nolīgts liels Berlīnes advokātu birojs un slavens notārs, kura identitāte netiek atklāta. Tomēr acīmredzot nevienam nebija aizdomu, ka iesniegtie dokumenti it kā no Krievijas prezidenta administrācijas varētu būt viltoti.

Arī pārdošanas stāsts šķita ticams. Īpašumi Karlshorstā ir bijuši pamesti jau aptuveni 30 gadus. Nesen vienā no ēkām uz grīdas bija atrodams 1990. gada oficiālā padomju valdības laikraksta numurs. Drupas pastāvīgi traucē Berlīnes varas iestādēm. Tam, ka bija vēlme par saprātīgu cenu tikt vaļā no šī īpašuma, šķita saprātīgi.

Pilnvara pārdot Krievijas īpašumus Berlīnē

Sieviete viņam arī pārsūtīja ziņas, kas it kā nāca no Kremļa. 2020. gada rudenī viņš pat saņēma iespējamu pateicības rakstu no Kremļa par milzīgo paveikto darbu, ko it kā parakstīja Federālā drošības dienesta ģenerālleitlants.