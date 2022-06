Grupa "Queen" izdos jaunu dziesmu, kurā būs dzirdama Fredija Merkūrija balss

Sarunā ar BBC Braiens Mejs un Rodžers Teilors paziņoja, ka drīzumā tiks izdota dziesma "Face It Alone", kurā būs dzirdams arī Fredijs Merkūrijs . Dziesma tiks laista klajā šī gada septembrī.

Rodžers Teilors atklāja, ka dziesma izveidota no viņu 13. studijas albuma "The Miracle" ierakstīšanas sesijām. Grupas solists Fredijs Merkūrijs nomira divus gadus vēlāk. Teilors skaidro, ka grupa pavisam nejauši aizmirsa par ierakstīto melodiju.

"Dziesma bija noslēpusies redzamā vietā. Mēs daudzas reizes domājām, ka nevaram to pabeigt, jo nevaram ierakstīt klāt Fredija balsi vietās, kur nepieciešams. Bet tad mēģinājām vēlreiz, un tehnoloģiju komanda teica: "Labi, mēs varam darīt to un to." Tas bija kā sašūt saplēstu apģērba gabalu. Bet sanāca skaisti. Aizkustinoši," intervijā sacīja Braiens Mejs.