"Riga Pride" būs līdz šim krāšņākā un plašākā mākslas un izklaides programma

"Riga Pride" ietvaros kultūrvietā Totaldobže no līdz 30. jūnijam norisināsies izstāde "Queer as German Folk", ko Latvijā īsteno Gētes institūts Rīgā sadarbībā ar "Riga Pride" un "LGBT un viņu draugu apvienību Mozaīka" un "SexyStyle" finansiālo atbalstu.

Plašā "Queer as German Folk" ekspozīcija dokumentē un izglīto par Vācijas LGBTQ kultūras un tiesību attīstību 50 gadu garumā, veidojot saiknes ar pārējās Rietumeiropas līdzībām un problēmām, kas būs saistošas un izzinošas arī Latvijas un Baltijas skatītājiem.

Kultūras programmā no 10. jūnija līdz 9. jūlijam galerijā "LOW" būs apskatāma būs arī izstāde "Balsis". Izstādes kuratore Mētras Saberovas izvirza priekšplānā jaunākās paaudzes Baltijas māksliniekus, kuri savos darbos vēsta par LGBTQ kopienu un tās lesbiešu, trans un nebinārajām balsīm.

Izstādes mākslinieku vidū ir Ksenija Tarasova un Dorian Rosenthal no Latvijas, Aleks Kohans un Janina Sabaliauskaite no Lietuvas, kā arī Līna Lelova un Valdeks Laurs no Igaunijas. Apmeklētāji tiek arī aicināti uz diskusiju 14. jūnijā par kvīro telpu attīstību Baltijas reģionā. Izstādi finansiāli atbalsta Valsts kultūrkapitāla fonds un Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma.