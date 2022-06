Ukrainas Augstākās Radas priekšsēdētājs mudina piešķirt Ukrainai kandidātvalsts statusu

Paužot atzinību priekšsēdētājai Metsolai par to, ka viņa bija viena no pirmajiem Eiropas līderiem, kas apmeklēja Ukrainu pēc kara sākšanās, viņš arī pateicās Eiropas dalībvalstīm par to reakciju uz Krievijas agresiju, par Ukrainas bēgļu uzņemšanu un atbalstu Ukrainas tautai šajos tumšajos laikos.