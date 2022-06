Dānija un Kanāda izbeidz gandrīz 50 gadus ilgušo "Viskija karu"

Pagājušo desmitgažu laikā gan dāņu, gan kanādiešu amatpersonas ar helikopteriem regulāri apmeklējušas saliņu, lai nostiprinātu savas teritoriālās pretenzijas. Šo vizīšu laikā līdz ar savas valsts karogus uz saliņas katra no pusēm atstāja arī attiecīgi degvīna vai viskija pudeli, ko nākamajā apmeklējuma reizē izbaudīt pretējās puses pārstāvjiem.

Lai gan globālās sasilšanas rezultātā Arktikas reģions raisa arvien lielāku interesi gan no zvejniecības, gan derīgo izrakteņu ieguves viedokļa, Hansa sala, kā norāda eksperts Maikls Baiers, "ir tik nomaļa, ka ir neekonomiski apsvērt tur jebkādas nopietnas darbības".

Taču pašreizējais Kanādas premjerministrs Džastins Trudo, atšķirībā no sava priekšteča, pievērsis mazāku uzmanību suverenitātes jautājumiem Arktikā, un līdz ar to, vismaz no Otavas puses, teritoriālā konflikta "temperatūra bija mazinājusies," uzskata Baiers.