"Riga Pride" ietvaros ceturtdien notiks "Sarunas par brīvību"

"Sarunas par Brīvību" ir platforma sarunām, kuru mērķis ir dekonstruēt brīvības koncepta nozīmi un iedvesmot apmeklētājus domāt par brīvību tās visdažādākajās izpausmēs. Pasākumā varēs dzirdēt iedvesmojošus un personīgus cilvēkstāstus, kā katrs no runātājiem cīnījies par savu personīgo un visas sabiedrības brīvību.

Platforma aicinās domāt par to, ko nozīmē būt brīvam - par cīņām, kuras jau notikušas un turpina notikt. Kuras nebeigsies, līdz katram no mums būs iespēja dzīvot patiesi, bez aizspriedumiem un bez diskriminācijas. Lai katrs no mums varētu uzdrošināties būt tāds, kāds ir.