Kardašjanu māsiņa saskārusies ar veselības problēmām pēc mīļotā kārtējās krāpšanas

"Paternitātes testa rezultāti atklāja, ka Maralija Nikolsa ieņēmusi bērnu no manis. Es uzņemos pilnu atbildību par savu rīcību. Tagad, kad paternitāte ir noskaidrota, es ar nepacietību gaidu mūsu dēla audzināšanu," sociālajos tīklos paziņoja sportists .

Nu slaveno māsiņu šova sērijā atklājas, ka Kardašjana šos jaunumus uzzinājusi kopā ar pārējo pasauli - no dzeltenās preses.

"Es viņam piezvanīšu. Es tam nespēju noticēt! Es vienkārši vēlos zināt patiesību," izplūstot asarās, sacīja Hloja. "Es jūtos tā, it kā nebūtu savā ķermenī. Bet diemžēl, kad šādas lietas notiek jau vairākas reizes, cilvēks kļūst imūns, un tas ir skumji."

"Viss ir meli. Viss ir manipulācija, maldi. Vai Tristanam bija iespēja man izstāstīt? Jā! Vai Tristans to darītu, ja nebūtu iesaistīts bērniņš? Absolūti nē, un tas pasaka daudz par viņa raksturu," secina Kardašjana.

Sezonas pēdējā sērija noslēdzās ar to, ka Kardašjana krāmēja Tomsona mantas kastēs, uzsverot, ka viņš vairs nedzīvos zem viena jumta ar viņu un meitiņu.

Jau ziņots, ka Tomsons savā paziņojumā par paternitātes testa rezultātiem publiski atvainojās Hlojai. "Hloja, tu to neesi pelnījusi. Tu neesi pelnījusi visas šīs sirdssāpes un pazemojumu, ko esmu tev nodarījis. Tu neesi pelnījusi to, kā esmu izturējies pret tevi visu šo gadu laikā. Man pret tevi ir vislielākā cieņa un mīlestība. Neatkarīgi no tā, kā tu varētu padomāt. Vēlreiz - man ir ļoti žēl," rakstīja Tomsons.