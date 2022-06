Kas rakstīts zvaigznēs? Nedēļas horoskops no 20. līdz 26. jūnijam

"Nekādas atlaides un nekāda svinēšana pirms laika!" teiks Mežāzis, strādās pats un arī no citiem prasīs atbildību un kārtīgi paveiktu darbu. Iespējams, ar padomu vai praktiski vajadzēs palīdzēt kādam draugam vai tuviniekam, kurš vēlāk būs pateicīgs. Zināms, ka labie, nesavtīgie darbi tiek atdarīti. Cita starpā darbā vai biznesā vajadzētu izvērtēt pienākumu un samaksas proporciju. Ielūkojies līgumos, ielūkojies kontā un izdari secinājumus. Svētku dienās vajag kaut kur aizbraukt, izklaidēties, izvēdināt galvu. Zāļu vakarā romantika un sajūta, ka brīnumi mēdz notikt.

"Ja problēmu var atrisināt, nevajag par to uztraukties. Ja problēma ir neatrisināma, uztraukties par to ir bezjēdzīgi," tā esot teicis Dalailama. Pie šī principa arī pieturies. Darbus, kas bremzējas, un jautājumus, kas nekust no vietas, atliec uz vēlāku laiku. Savukārt idejas par peļņu vai biznesu pieraksti. Jāņos dodies uz zaļumballi, brīvdabas izrādi vai koncertu. Vajag izklaidēties, smelties pozitīvas emocijas un baudīt meiju, vainagu un jāņuzāļu smaržu. Iespējams, daudzo apmeklētāju vidū tavs skats sastapsies ar citu un uzšķilsies simpātiju dzirkstelīte.