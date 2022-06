Latvija kopā ar vairākām ES dalībvalstīm aicina atlikt pesticīdu ierobežošanu

To gan labāk esot darīt vismaz dienu pēc smidzināšanas ar pesticīdiem jeb augu aizsardzības līdzekļiem. Rapsi jāsmidzina ar augu aizsardzības līdzekļiem pilnziedā, kas jau garām, un naktī, lai tas nekaitētu kukaiņiem.

"Augu aizsardzības līdzekļus lietojam tajā brīdī, kad pēc tiem rodas ekonomiska vajadzība, kad nezāļu izplatība vai kaitēkļu invāzija sasniegusi to kritisko slieksni, kad ir jāiejaucas, lai neciestu ekonomiskus zaudējumus.

Šī tehnika ir moderna, precīza un nodrošina gan precīzu darba šķidruma izsmidzināšanu uz lauka, gan viņai ir šīs saucamā GPS sekciju kontrole, kas ļauj novērst to, ka lauks tiek apsmidzināts vienā vietā divas reizes" tādā veidā mūsdienu tehnoloģijas palīdz novērst riskus dabas piesārņošanai, skaidro Valters Bruss.

Savā dārzā augu aizsardzības līdzekļus viņš gan neizmanto un iemesls tam ir tas, ka "uz aci" nevarot noteikt tika pareizas un precīzas devas, kā to mūsdienās spēj tehnika.

Valters Bruss savulaik bija viens no Zemnieku Saeimas dibinātājiem un uzsver, ka lauksaimniecība kā viena no ienesīgākajām nozarēm Latvijas ekonomikā, vienlaikus salīdzinājumā ar citām Eiropas valstīm joprojām strādā ekoloģiski vistīrāk. To apliecina skaitļi.