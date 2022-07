Cik tad var?

"Tas stāsts tiešām ir tik vecs, cik izrādes iecere," stāsta Sipeniece-Gavare. 2020. gadā viņai bija 50. dzimšanas diena, tādēļ pirms tam kādu laiku domāja, kā varētu to nosvinēt.

"Es negribēju uztaisīt vienkārši balli, gribējās to visu pasākumu ar jēgu," viņa skaidro. Tika izskatīti dažādi varianti, taču beigās producents ieteica izmēģināt spēkus stāvizrādes veidošanā. Tā radās stāvizrāde ar nosaukumu "Vienreiz jau var", ar kuru komiķe šovasar apbraukās Latvijas pilsētas. Māksliniece sākotnēji stāvizrādes idejai spirinājusies pretī, jo tas nozīmēja lielu izkāpšanu no komforta zonas.

Viņa stāsta, ka turklāt, ja tiks veidota nākamā izrāde, tad nosaukumu var dažādi pārveidot – "Atkal jau var", "Cik tad var?" un tamlīdzīgi. Nosaukums bija arī kā attaisnojums bailēm: "Kad sāku kaut ko pilnīgi jaunu, man vienmēr ir bail, vai sanāks. Tajā pašā laikā man ir lielākas bailes neizdarīt un nožēlot to, ka neizdarīju, nekā no izgāšanās."

Lai gan televīzijas personībai ir gadu laikā uzkrāta skatuves pieredze, stāvizrāde biedēja ar to, ka tajā nevar noslēpties, jo uz skatuves atrodies viens pats. Komiķe atzīstas, ka bailes nav tik daudz par pašiem jokiem, bet gan par to, vai izdosies skatītājus paņemt savā varā.

"Stāvizrādes ir specifiskas arī ar to, ka nedrīkst pārspīlēt ar cilvēku daudzumu. Arēna tur neder - viens cilvēks ļoti reti ar savu stendapu var piepildīt Arēnu Rīga," skaidro komiķe. Viena no izrādes tēmām ir par bailēm novecot. Tā nesaistās ar fizisku novecošanu, bet gan bezspēcību, atkarību no kāda. Māksliniece nevēlas nokļūt situācijā, kurā nāktos kādam lūgt palīdzību.