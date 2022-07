Ropažu novada dome lēmusi demontēt divus padomju okupācijas režīma pieminekļus

Burkovskis norādīja, ka demontāžas izmaksas būs atkarīgas no tā, vai Okupācijas muzejs kādu no šiem pieminekļiem izvēlēsies savam fondam vai arī tos vajadzēs utilizēt. Pašvaldībā ir veikti sākotnējie aprēķini, lai zinātu aptuvenās demontāžas izmaksas. Patlaban tie ir aptuveni 3000 eiro no pašvaldības budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, kas būtu nepieciešami abu pieminekļu demontāžai, sacīja Burkovskis, piebilstot, ka summa būs atkarīga no Okupācijas muzeja atzinuma.