Nedēļas nogalē pasākumu laikā ierobežos satiksmi Iecavā un Vidzemē

Jau piektdienas pēcpusdienā, izbraucot no Rīgas, palēnināta satiksme būs virzienā uz Bausku, kur slēgts Bauskas šosejas (A7) posms no pagrieziena uz Baložiem līdz Katlakalnam, satiksmes plūsma novirzīta pa jaunizbūvēto Ķekavas ielu. Savukārt uz Bauskas šosejas Iecavā piektdien pilsētas svētku laikā aptuveni no plkst.20.30 līdz 20.45 tiks ierobežota satiksme.