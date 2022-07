Trīs Zodiaka zīmes, kuru spēkos ir paredzēt nākotni spēcīgās intuīcijas dēļ

Astrologi saka, ka Zivīm ir visattīstītākā intuīcija. To pamana viņu tuvinieki, kolēģi un draugi. Ja mēģināsit apmānīt Zivis, viņas to uzreiz sajutīs, tāpēc pat nevajadzētu to mēģināt darīt. Gadās arī, ka sistemātiska kopā būšana ar Zivīm ir apgrūtinoša. Šīs zīmes pārstāvji izjūt otra cilvēka emocionālo noskaņojumu un daļēji to pārņem. Šī jutīguma dēļ Zivīm var rasties garīgas problēmas, bezmiegs un pat depresija. Tāpēc ir grūti pateikt, vai šādas spējas ir dāvana vai, iespējams, gluži pretēji, lāsts.