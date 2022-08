CVK atkārtoti reģistrē parakstu vākšanu ģimenes definīcijas referenduma ierosināšanai

Likums "Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu" neierobežo iniciatīvas grupas tiesības atkārtoti iesniegt vienu un to pašu iniciatīvu. Līdz ar to, parakstu vākšanai noslēdzoties, iniciatīvas grupa drīkst CVK atkārtoti iesniegt to pašu likumprojektu, taču iepriekš savāktie paraksti nesummējas, un iniciatīvas grupai parakstu vākšana jāsāk no jauna.