FOTO ⟩ Iepazīstinot ar karstākajiem satura jaunumiem, krāšņi atklāj "Tet" rudens sezonu

Pēc ilgāka pārtraukuma ar jaunu sezonu atgriežas plaši apspriestais sociālais projekts "Caur ērkšķiem uz…". Ekranizāciju seriālā piedzīvos literatūras bestselleri "Anna no "Zaļajiem jumtiem"" (seriāls "Anna no Zaļkalniem") un "Tarakāni tavā galvā", uz lielajiem ekrāniem muzikālajā raidījumā sāks dzīvot bērnu iemīļotais varonis "Ričijs Rū", bet seksa industrijas aizkulises izgaismos dokumentāli izglītojošā seriāla "Nelegālais trips" turpinājums. Tāpat ar jaunām sezonām atgriežas šovi, bez kuriem skatītāju ikdiena jau vairs nav iedomājama – "Slavenības. Bez filtra", "Ģimene burkā", "Četri uz koferiem", "Kad viņas satiekas", "Vakariņš ar savējiem", "Pasaki to skaļi" un citi.