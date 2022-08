Rīgā līdz gada beigām gaidāmi satiksmes ierobežojumi Jūrmalas gatvē

No pirmdienas, 8. augusta, vērienīgu ūdensvada pārbūvi Imantā sāks SIA "Rīgas ūdens". Darbi būs Jūrmalas gatves posmā no Zolitūdes ielas līdz Imantas 7. līnijai, to laikā būs satiksmes ierobežojumi, vēsta uzņēmuma pārstāvis Sandris Vanzovičs.