Pret Jeruzalemi izšautas raķetes. Palestīniešu kaujinieki apšauda Izraēlu

Izraēlas armija ziņoja, ka kopš piektdienas no Gazas joslas uz Izraēlu palaistas vairāk nekā 400 raķetes .

Izraēla savukārt ziņoja, ka tās rīcībā ir neapstrīdami pierādījumi, ka vairāku bērnu nāvē Gazas ziemeļos vainojama no kursa novirzījusies raķete, ko sestdien izšāvuši "Islāma džihāds" kaujinieki.

No tempļa ir atlikusi tikai viena siena, kas pazīstama kā Rietumu jeb Raudu mūris. Tempļa kalns, kurā atrodas tempļa drupas, ir vissvētākā vieta judaismā, bet tā ir svēta arī musulmaņiem, kas to dēvē par Al Haram aš Šarīfu - Cēlo svētnīcu - un godina kā vietu, no kuras pravietis Muhameds tika uzņemts debesīs, un 7. gadsimtā uzbūvēja tajā Klints kupolu un Akasas mošeju.