Kā "Telegram" norādīja Krievijas Ārlietu ministrijas preses sekretāre Marija Zaharova, "ja Ukrainas teorija apstiprināsies, un tā ir jāpārbauda kompetentām iestādēm, tas nozīmēs valsts terorismu no Kijivas režīma puses".

"Ukrainai ar to, neapšaubāmi, nav nekāda sakara. Mēs neesam krimināla valsts, kāda ir Krievija , un pavisam noteikti neesam teroristiska valsts," nacionālā telemaratona ēterā, uz vadītāja teikto, ka Krievija cenšas notikušajā vainot Ukrainu, atbildēja Podoļaks.

"Un, protams, ir maz šaubu par to, ka šis sprādziens tiks izmantots, lai leģitimizētu jaunu terora vilni, arī attiecībā pret to cilvēku radiniekiem, kas Putinam nav vēlami. Nakts sprādziens rada tam brīnišķīgu "teorētisko bāzi", un pats Dugins to sagādās," prognozē krievu opozicionārs.