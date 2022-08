Par naudu sola skaistumu, laimi un attiecības. Dokumentāli pētnieciskais seriāls pētīs maģiskās domāšanas biznesa aizkulises

Desmit "Karmas latvieši" sērijās pētnieciskās žurnālistikas centrs "Re:Baltica" pēta, kā uzbūvēts ar ezoteriku un maģisko domāšanu saistītais bizness. Kas no tā pelna? Un kas patērē šos pakalpojumus? Sērijas veidotas kā mini detektīvstāsti, kurā žurnālistes atklāj, kā talantīgas sociālā tīkla "Instagram" satura veidotājas, harismātiski dziednieki un kosmosa enerģiju nolasītāji pelna naudu, manipulējot ar mūsu cerībām un bailēm.

Cilvēki bez atbilstošas izglītības, bet ar skanīgiem nosaukumiem par naudu sola skaistumu, laimi un izraušanos no sistēmas. Vairums no iedzīvotājiem par to nenojauš, bet šis bizness mēdz ietekmēt gan attiecības, gan sabiedrības ticību izglītībai un zinātnei.