Liepājā demontēts piemiņas akmens ģenerālim Dedajevam

Atbilstoši nosacījumiem izveidotā darba grupa sākotnēji veica objektu izvērtēšanu, noskaidrojot to tapšanas laiku, uzstādīšanas mērķi un ideoloģisko vēstījumu. Saziņā ar Latvijas Okupācijas muzeju un Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldi precizēts, ka pieminekļa Liepājas aizstāvjiem daļa ar bronzas skulptūru, kā arī metāla bareljefs no pieminekļa Zaļajā birzē jeb Grīzupes ielā 37 ir ar māksliniecisku vērtību, tādēļ tie nododami Okupācijas muzejam glabāšanai.

Tā kā divi no demontējamajiem objektiem ir ar kultūrvēsturisku vērtību, pirms to nojaukšanas veikta nepieciešamā trīsdimensionālā lāzerskanēšana. Tālākam pieminekļu nojaukšanas procesam piemērota būvniecības jomu regulējošajos aktos paredzētā kārtība - paziņojums par būvniecību. Tas nozīmē, ka sertificēts arhitekts vai projektētājs sagatavo ģenerālplānu, skaidrojošo rakstu, darbu organizēšanas projektu un labiekārtojuma plānu. Paziņojums par būvniecību ir obligāta prasība un nav iespējams to nepiemērot. Ārtelpas labiekārtojuma elementiem, piemēram, piemiņas plāksnēm un akmeņiem netiek piemērota būvniecību regulējošie normatīvie akti.