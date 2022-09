Cerība par lielu naftas cenu kritumu tuvākajā laikā. Ko nozīmē Irānas kodolvienošanās?

Irānas nafta ir viens no atslēgas punktiem, kas ļautu samazināt naftas cenas visā pasaulē, taču sankciju dēļ šī nafta nevar nonākt starptautiskajā tirgū.

Šonedēļ gan “Brent” markas jēlnaftas cena nokritās par 1,5%, sasniedzot 94 eiro par barelu. Tik zems cenas līmenis bija februārī, īsi pirms Krievijas iebrukuma Ukrainā. Drīz pēc kara sākuma “Brent” jēlnaftas cena “uzlēca” līdz gandrīz 140 eiro par barelu. Jaunās cerības ir saistāmas ar to, ka Irānai tiks atceltas sankcijas, kas pašlaik neļauj valstij piedāvāt starptautiskajā tirgū savus naftas krājumus. Viss ir atkarīgs no tā, vai tiks noslēgta Kopīgais visaptverošais rīcības plāns jeb īsāk – Irānas kodolvienošanās starp Irānu un Rietumvalstīm.

To, ka vienošanos ir iespējams panākt, apstiprināja arī Irānas ārlietu ministrs Hoseins Amirabdolahjans. Viņš gan pieprasīja, ka Irānai ir nepieciešamas spēcīgākas drošības garantijas, it īpaši gadījumā, ja nākotnē ASV prezidenta administrācija nolemj izstāties no kodolvienošanās (kā tas jau bija Donalda Trampa administrācijas gadījumā).