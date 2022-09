Iepazīsti seriāla "Nemīlētie" piektās sezonas jaunos tēlus

Agates skolas biedrs, kurš nokļuvis Kūpera bandā. Godīgs un uzticams cilvēks ar lielu noslēpumu. Vienmēr vēlas darīt to, kas būtu pareizi. Taisnīgs. Pierāda Kūpera Bandai savu uzticību, daļēji kļūst par Lorensa labo roku. Izpalīdzīgs un sirsnīgs puisis.

Vienmēr strādājis kā Ķēniņa labā roka, taču, kopš Ķēniņa vairs nav, cenšas darīt to, kas ir pareizi. Finansists, kurš cenšas būt maksimāli godīgs. Ārēji varētu šķist, ka ir bailīgs un pakļausies spiedienam, taču patiesībā iekšā viņā mājo nemiera gars. Nebaidās nostāties pret to, ko uzskata par nepareizu.

Advokāts ar psihologa grādu. Līdz galam neizprotams cilvēks. It kā mīl, it kā nemīl. Vēlas būt mīlēts, bet tajā pašā laikā ne. Regulāri spēlē labo un slikto policistu – viss atkarīgs no situācijas. Cenšas būt godīgs savā darbā, bet nebaidās iesaistīties arī netīros darījumos.