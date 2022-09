"Man ir problēmas ar spēju mīlēt." Aktieris Djakonovs atklāti par sievietēm, darbu un sevi pašu

Kad strādāju pie savām lomām "Nemīlētajos", centos maksimāli dziļi ieiet tēlā un dabūt paziņas no kriminālajām aprindām. Esmu no Jelgavas, tāpēc tas nebija grūti izdarāms. Kad vilcienā braucu no Rīgas uz Jelgavu, man blakus vienmēr apsēdās kaut kādi džeki, kuri nupat iznākuši no cietuma un grib skaldīt. Vienīgais veids viņus pārvirzīt bija pašam sākt sarunu: "Čau, esmu aktieris. Jums patīk filmas?" Mēģināju sadraudzēties, un beigās izrādījās, ka viņi ir forši čuvaki.