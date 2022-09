Aizsardzības ministrija mācību laikā turpinās iedzīvotāju apziņošanu ar SMS

Ceturtdien, 8. septembrī, laikā no plkst. 8 līdz 20 Aizsardzības ministrija (AM) turpinās iedzīvotāju apziņošanu ar SMS īsziņām, sadarbojoties ar mobilo sakaru operatoriem SIA "Latvijas Mobilais Telefons", SIA "Bite Latvija", SIA "Tele2" un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, pavēstīja AM.