Karalienes Elizabetes II nāve Skotijā. Kas ir operācija "Vienradzis"

Visa šī sērīgā diena ir pārrunāta arī ar masu medijiem - kuri drīkstēs šo ziņu nest tautai un kuri ne. Visticamāk, to darīs britu telekanāls BBC. Ja nāve iestāsies naktī, tad par to informēs plkst. 08:00 no rīta. Tāpat ir izrunāts, kam ir jābūt mugurā ziņu moderatoriem, kad viņi paziņos šo nāves vēsti. Iepriekš, kad tika paziņots par Karalienes Mātes nāvi, ziņu moderatoram bijusi sarkana kaklasaite, kas likās nepiedienīgi, tāpēc tagad jau iepriekš tiek saskaņots ētera apģērbs.