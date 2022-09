Raidījums: VID izmeklētāji "safabricē" krimināllietu. No uzņēmēja cenšas izspiest 100 000 eiro kukuli

Pēc NP žurnālistu rīcībā esošajām ziņām – apcietinājumā saistībā ar kukuļņemšanas lietu atrodas VID ilggadējā darbiniece Inita Lūre. Viņa Finanšu policijā strādājusi jau no 2005.gada. Pusotru gadu ieņēmusi arī vadošu posteni – bijusi Pirmās izmeklēšanas daļas vadītāja vietniece.

Ar Lūri kopā apcietināts arī viņas kolēģis Intars Štālbergs. Viņš dienestā ir no 2018.gada. Un šī gada augustā viņu paaugstināja amatā par Finanšu noziegumu izmeklēšanas daļas Pirmās izmeklēšanas nodaļas vadītāju. 26.augustā Štālbergs no amata pienākumu pildīšanas atstādināts.

"Šiem visiem cilvēkiem nav vietas nevienā drošības iestādē. Nevis kāds no viņiem, lai izspruktu , veikli uzraksta atlūgumu. Un tad viņš ir nevis – izmests vai atlaists, bet izgājis no tā ārā ar “baltu mundieri” un aiziet nākamajā iestādē un taisa to pašu . Taisa nākamo pasūtījumu galdu. Varbūt savādāku," saka Ramoliņš.