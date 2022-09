Saeimas deputāta Krauzes ienākumi aizvadītajā gadā samazinājušies par 25 361 eiro

Pērn deputāts kopumā ir nopelnījis 60 686 eiro, bet 2020. gadā - 86 046 eiro. Daļu no ienākumu starpības veido Krauzes 2020. gadā gūtie ienākumi no īpašuma pārdošanas, kad viņš saņēma 16 000 eiro no SIA "Auto Īle un Herbst" un 2270 eiro no Satiksmes ministrijas.