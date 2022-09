Izraēlas uzņēmums pārdod Ukrainai pretdronu iekārtas, valdība piever acis, ziņo laikraksts

Irānas drona atlūzas Ukrainā, netālu no Kupjanskas.

Ar Polijas starpniecību viens no Izraēlas aizsardzības rūpniecības uzņēmumiem pārdod Ukrainai pretdronu iekārtas cīņai pret Krievijas iepirktajiem Irānas bezpilota lidaparātiem, raksta Izraēlas tiešsaistes laikraksts "Zaman Israel" ("The Times of Israel").