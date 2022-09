Sociālā dzīve/nāve ⟩ "Šeit ir tāds... Tāds kā galapunkts pamatā." 59 gadus vecā Guntara stāsts

RSU docētāja, sociālantropoloģe Anna Žabicka jau daudzus gadus pētniecības ietvaros sarunājas ar senioriem valsts sociālās aprūpes centros. Viņa ir arī zinātniskā raksta " Dzīves un nāves izpratnes veidošanās sociālās aprūpes centrā" autore. Tā secinājumos speciāliste norāda, ka "stigmas dēļ radītais fiziskais un sociālais nošķīrums no pārējās sabiedrības veido tā saukto sociālo nāvi, kas iestājas pirms bioloģiskās nāves. Ar sociālo nāvi tiek saprasta tāda sabiedrības izturēšanās pret indivīdu, it kā viņš jau būtu miris.

Pansionāta senioru gadījumā tas izpaužas viņu sociālajā nošķiršanā un izolācijā no pārējās sabiedrības, viņus neuzskatot par pilnvērtīgiem sabiedrības locekļiem. Paralēli stigmatizācijai un sociālajai nāvei pansionātā realizētā aprūpes sistēma lielākoties izvērš rūpes tikai par aprūpes centra iemītnieku ķermeni, to uztverot kā objektu, bet ne kā dzīvu, apzinātu/subjektīvu patības ķermeni".

Žabicka pauž, ka viņas viedoklis izriet no viņas pašas novērojumiem un intervijām, bet tas nesakrīt ar to realitāti, kāda šobrīd pastāv valsts sociālās aprūpes centros.

"Un arī šajā gadījumā. Tie cilvēki, kurus es esmu satikusi, uz vietas pansionātā ļoti daudz strādā. Viņiem par to nemaksā. Par konkrētu kungu, kas man nāk prātā, viņam ir 76 gadi, ja nemaldos, un viņš visu mūžu ir pieradis ļoti aktīvi strādāt.

Darbs un strādāšana ir daļa no viņa identitātes, daļa arī no tā, kā viņš sevi saprot un kā viņš sevi nes. Viņš grib būt neatkarīgs, līdz ar to viņš ļoti aktīvi strādā pansionātā, lai gan viņš ļoti labprāt, līdzīgi kā jūsu minētajā gadījumā, strādātu kaut kur ārpus pansionāta, ja viņa dzīvesvieta būtu pansionātā, bet papildus būtu arī darbs.