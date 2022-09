Rinkēvičs: "Nord Stream" sabotāža ir nopietnākais drošības un vides incidents Baltijas jūrā

Mikroblogošanas vietnē "Twitter" viņš Latvijas vārdā pauž solidaritāti Dānijai, kuras teritoriālajos ūdeņos noticis viens no šiem incidentiem, un norāda, ka Latvija ir gatava sniegt atbalstu tā izmeklēšanā.

"Plaša "gāzes noplūde" no "Nord Stream 1" nav nekas cits kā Krievijas plānots terorakts un agresijas akts pret ES. Krievija grib destabilizēt ekonomisko situāciju ES un pirms ziemas izraisīt paniku," tviterī otrdien norādīja Podoļaks.

Dānijas varasiestādes kopumā konstatējušas trīs noplūdes gāzesvados "Nord Stream" un "Nord Stream 2", kas no Krievijas stiepjas līdz Vācijai.

Divas no noplūdēm atrodas "Nord Stream" gāzesvadā uz ziemeļaustrumiem no Bornholmas salas Baltijas jūrā, bet vēl viena konstatēta "Nord Stream 2" uz dienvidaustrumiem no šīs salas.