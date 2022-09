Laksas pārstāvētā "Virtus Segafredo" pēc uzvaras pār Vītolas "Passalacqua" iekļūst Itālijas Superkausa finālā

Laksa laukumā pavadīja 23 minūtes un 37 sekundes, gūstot 15 punktus un realizējot pusi no desmit divpunktu, vienu no trijiem trīspunktu un divus no trijiem soda metieniem. Viņas kontā arī sešas atlēkušās bumbas, pa divām pārķertām bumbām un kļūdām, trīs personiskās piezīmes un viena izprovocēta piezīme pretiniecei, kā arī +/- rādītājs +11.