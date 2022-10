VIDEO ⟩ Krievijas pierobežā vairāku kilometru garumā valda smirdoņa un netīrība

Ināra Silicka, Ludzas novada domes priekšsēdētāja vietniece (ZZS): “Tagad tas prasa varbūt dažus tūkstošus, bet tad kad šeit sāksies epidemioloģiskā katastrofa sakarā ar to, ka meža dzīvnieki tur visu izvazā, tad valstij tas vēl vairāk izmaksās.”

"VSIA "Latvijas Valsts ceļi" seko līdzi situācijai pierobežā saistībā ar auto rindu palielināšanos, un jau kopš maija ir maksimāli palielināts pasākumu apjoms, lai uzlabotu sanitāro situāciju. Taču ar to ir par maz."

Ināra Silicka, Ludzas novada domes priekšsēdētāja vietniece (ZZS): "Mēs to arī nedrīkstam darīt , jo tā ir iejaukšanās viņu kompetencē. Viņu īpašumā. Un es jau gadus sešus atpakaļ biju teikusi, ka kopā ar līdzekļiem to apsaimniekošanu varētu uzticēt pašvaldībai. Un tad mēs to darītu biežāk nekā divas reizes gadā."