Rosļikovs, Šlesers un Rinkēvičs saņēmuši visvairāk plusu no konkrēto vēlēšanu sarakstu atbalstītājiem

Pagājušās nedēļas izskaņā notikušajās 14. Saeimas vēlēšanās Aleksejs Rosļikovs no partijas "Stabilitātei!", Ainārs Šlesers no "Latvijas pirmajā vietā" (LPV) un ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs no partiju apvienības "Jaunā vienotība" (JV) saņēmuši procentuāli visvairāk plusu no sava saraksta vēlētājiem.