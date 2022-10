Valsts aizsardzības dienesta ieviešana attālinās par vismaz pusgadu. Armijai karavīru trūkst jau tagad

Aptuveni divsimt, trīssimt karavīru ir tas skaits, ar ko varētu un vajadzētu armijas rindas papildināt kaut tūlīt. Cerības bija uz Valsts aizsardzības dienesta iesaukumu jau no nākamā gada sākuma, kad rekrūšiem ierašanās būtu brīvprātīga, bet gada otrajā pusē – jau obligāta. Un šis process veicinātu arī vēlāku pievienošanos profesionālajam dienestam.

Tomēr pēc atbildīgās komisijas priekšlikuma Saeima ceturtdien likumprojektu no darba kārtības izslēdza. Lēmums par jautājuma izslēgšanu no Saeimas 20. oktobra plenārsēdes dienaskārtības, kur to būtu bijis jāskata otrajā, galīgajā lasījumā, bija gandrīz vienprātīgs.