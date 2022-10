Smiltēns: Sabiedrība un apstākļi prasa AS un JV panākt vienošanos vienīgajā domstarpību punktā

AS politiķis uzsvēra, ka AS šādu alternatīvu JV, AS un NA koalīcijai neredz un ka ar Rosļikovu, Šleseru vai Lembergu valdību neveidos.

Kā ziņots, ņemot vērā atšķirīgos uzskatus par jaunās enerģētikas ministrijas veidošanu, AS ziņā ir tas, vai izdosies vienoties par valdības izveidošanu, secināms no Kariņa paustā šodien pēc JV un AS tikšanās.

Kariņš pauda, ka, lai gan JV un AS varētu būt lielā mērā vienojušies par sadarbības memoranda tekstu, tomēr ir svarīgs "bet", kas ir "fundamentāli būtisks": jautājums, vai nākamā valdība būs stagnējoša, kas neko negrib mainīt, vai arī nākamais Ministru kabinets būtu gatavs risināt Latvijai svarīgas tēmas. Vienošanās neesot panākta jautājumā par jaunās Enerģētikas, vides un klimata ministriju.

Šodien no AS Kariņš esot dzirdējis, ka tā neesot gatava iet darboties spējīgas valdības izveidošanas virzienā, secināms no politiķa paustā. "Mēs turpināsim ar viņiem runāt," sacīja JV politiķis, norādot, ka pirmdien, 31.oktobrī, plkst.16 viņš dosies pie Valsts prezidenta Egila Levita paziņot, vai ir atrasti kopsaucēji, lai virzītos uz priekšu, vai arī nevarēs virzīties uz priekšu ar valdības izveidošanu.