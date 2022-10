Kučinskis uzskata, ka JV piedāvājums veidot enerģētikas ministriju ir "plāns iedzīvoties"

Toties tagad no "Jaunās vienotības" puses tiekot kultivēts stāsts par balto tēvu un ļaunajiem melnajiem spēkiem, kas neļauj īstenot šo projektu.

Jau ziņots, ka JV un AS domstarpības par jaunās enerģētikas ministrijas veidošanu turpinās risināt pirmdien, 31. oktobrī.

Darbu pie sadarbības memoranda par darbu jaunajā valdības koalīcijā paredzēts turpināt JV un AS tikšanās reizē pirmdien plkst.9 JV birojā Rīgā, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 12-3.

Ņemot vērā atšķirīgos uzskatus par jaunās enerģētikas ministrijas veidošanu, AS ziņā ir tas, vai izdosies vienoties par valdības izveidošanu, secināms no JV līdera, Ministru prezidenta Krišjāņa Kariņa paustā piektdien, 28. oktobrī, pēc JV un AS tikšanās.