Valdība maina vērtēšanas kritērijus jau iesniegtiem projektiem daudzmiljonu atbalsta saņemšanai

Politiķiem piedāvāti dažādi varianti, kā projektus ranžēt. Piemēram, bija - pēc jauno darba vietu skaita. Valdība izvēlējās priekšroku dot projektiem, kur ir labākā investīciju un solītā eksporta attiecība. Pret to iebilda Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera. Tā vēstulē norādīja, ka šāds kritērijs ir pārāk izplūdis, un to iespējams interpretēt ļoti dažādi. Organizācija arī pauda neizpratni, kāpēc jāņem vērā visas projekta izmaksas, nevis tikai tā daļa, ko uzņēmums prasa no valsts budžeta.