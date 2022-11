Džokovičs izcīna uzvaru Parīzes "Masters" turnīra ievadā

Trešo kārtu sasniedza arī ar trešo numuru izsētais Kaspers Rūds (ATP 4.) no Norvēģijas, kurš ar 6-1, 7-6 (9:7) pieveica Francijas veterānu Rišāru Gaskē (ATP 76.).

Tikmēr pirmo kārtu no izsētajiem tenisistiem pārvarēja polis Huberts Hurkačs (10.) un spānis Pavlo Karreno Busta (14.), neizsētie Tomijs Pols no ASV, bulgārs Grigors Dimitrovs, briti Džeks Dreipers un Dens Evanss, itālietis Fabio Foņīni, Denis Šapovalovs no Kanādas un dānis Holgers Rūne.