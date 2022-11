Laikraksts: Pasūtījuma lietas VID organizētas arī pret lielajiem uzņēmumiem

Vienīgā nianse, ko sadarbības partneri uzzinājuši vairākus gadus vēlāk, - Grīnberga uzņēmumi faktiski neveica PVN nodokļa maksājumus valsts budžetā, iesniedza nepareizas PVN deklarācijas, bet nodokļu tiesu izņēma skaidrā naudā bankas filiālē vai no bankomāta, pārsvarā Tukumā.

Uzņēmumiem VID ļāva netraucēti darboties un ne tikai pievēra, bet pilnībā aizvēra acis uz to saistību neizpildi pret valsti. Kā vēlāk noskaidrojies, no bankas izņemtā skaidrā nauda izmantota, lai daļu no tās novirzītu VID darbinieku "acu aizvēršanai", vēsta laikraksts.